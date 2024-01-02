نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: زعيم المعارضة يتعرض لعملية طعن بسكين في مدينة بوسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج لعملية طعن بسكين في الرقبة خلال مؤتمر صحفي، حسب ما كشفت عنه وكالة "يونهاب" الكورية.

وقالت الوكالة: "سقط لي وهو ينزف دمًا في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية".

وأضافت أن الحادث وقع "أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان".

وأفادت الوكالة بأنه جرى نقل لي إلى مستشفى بعد تعرضه للطعن في الرقبة، مؤكدة أنه تم القبض على الجاني في مكان الحادث.

وأظهرت صور نقلتها منصات إخبارية لي وهو على الأرض وعيناه مغمضتان وأيادي آخرين حوله يضغطون بمنديل على جانب رقبته.

ونقلت "يونهاب" بعد العملية عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول القول إن الهجوم على زعيم حزب المعارضة لي جاي ميونج غير مقبول.

من جهته، قال مسؤول بمستشفى إن إصابة زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج الذي تعرض لطعن في الرقبة لا تهدد حياته.

وقال المسؤول من مستشفى جامعة بوسان الوطنية إن لي نُقل إلى سول بعد تلقي العلاج الطارئ وإجراء أشعة مقطعية.

وتعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن لي تعرض للطعن بسلاح في الجانب الأيسر من رقبته من رجل مجهول أثناء قيامه بجولة في موقع لمطار مقترح في بوسان. وأضافت أنه تم القبض على المهاجم في مكان الحادث.

وأظهرت صور نقلتها تقارير إخبارية لي وهو على الأرض وعيناه مغمضتان وأيادي آخرين حوله يضغطون بمنديل على جانب رقبته. وقالت يونهاب إنه تم نقل لي إلى مستشفى، وأنه واع لكنه ينزف.