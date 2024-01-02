العالم اليوم - سوريا: أضرار جراء هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:23 صباحاً - نقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان للجيش السوري أن هجوما جويا إسرائيليا، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، من اتجاه هضبة الجولان واستهدف عددا من النقاط في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 4:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية.

ولم يشر بيان الجيش السوري إلى سقوط ضحايا.

وكانت وزارة الدفاع السورية قالت في بيان، السبت، إن إسرائيل استهدفت مدينة حلب بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.

وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".

وفي وقت سابق، من الأسبوع الماضي، قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الإثنين.

وأوردت وكالة تسنيم "قتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا الإثنين إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".