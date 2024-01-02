العالم اليوم - رقم قياسي للمركبات الكهربائية في فرنسا العام الماضي

انتم الان تتابعون خبر رقم قياسي للمركبات الكهربائية في فرنسا العام الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:23 صباحاً - بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع بيعت في فرنسا عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً للتقرير الذي نشرته الاثنين منصة "بلاتفورم أوتوموبيل" ("بي إف آ") التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات.

وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16.8 بالمئة من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023، في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9.2 بالمئة.

وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الفائت، في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذا لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.

وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.

وتهيمن شركة "تسلا" إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان "داسيا سبرينغ" و"إم جي 4"، ثم "فيات 500 إي" و"رينو ميغان" التي تحتل المرتبة الأولى بين السيارات الفرنسية المنشأ.