العالم اليوم - انفجارات تهز العاصمة.. كييف تحت هجوم صاروخي روسي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:24 صباحاً - قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم صاروخي الروسي على كييف اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسلو فرانس برس عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف هزت مباني وسط العاصمة.

وأكدت الإدارة العسكرية أن شظايا من حطام صواريخ روسية تمّ اعتراضها، سقطت في عدد من مناطق كييف وطال بعضها مباني سكنية.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقها.

وجاء الهجوم الصاروخي في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا قبل ساعات قليلة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعيد رفعها حال التأهب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة.

وتوجهت القوات الجوية على تلغرام الى سكان العاصمة بالقول "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".

وأشارت الى أن الجيش الروسي يقوم بإطلاق صواريخ بعضها من طراز كينجال، في اتجاه العاصمة.

ونقل مراسلنا عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله إن التيار الكهربائي انقطع عن اجزاء في العاصمة كييف نتيجة للهجمات الروسية.

ووفقا لمراسلنا:

قال سلاح الجو الاوكراني إن روسيا هاجمت كييف بستة من صورايخ كينجال الفرط صوتية.

انفجارات هائلة في وسط العاصمة كييف.

الانفجارات التي وقعت في كييف غير مسبوقة منذ بداية الحرب.

استدعاء خدمات الطوارئ إلى منطقة بيشيرسك بالعاصمة في وسط العاصمة بعد تعرضها للقصف.

وطالت ضربات روسية كذلك مدينة خاركيف، وفق ما أكد رئيس الإدارة العسكرية أوليغ سينيغوبوف.

وأكد مراسلنا بأن مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا هي الأخرى تعرضت لقصف صاروخي.

فقد قال عمدة مدينة خاركيف إن عددا من الصواريخ سقط وسط المدينة في المناطق السكنية، نجم عنها حرائق كبيرة، ويجري حاليا توضيح المعلومات حول الضحايا.