العالم اليوم - "طاقة" تفوز ضمن تحالف بمشروع في السعودية بـ 399 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "طاقة" تفوز ضمن تحالف بمشروع في السعودية بـ 399 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:24 صباحاً - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها في تحالف الشركات الفائز بمشروع خزان "جعرانة" الاستراتيجي المستقل للمياه بمنطقة مكة المكرمة في السعودية؛ والذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار درهم (399 مليون دولار).

واختارت الشركة السعودية لشراكات المياه العرض المفضل والمقدم من التحالف الذي يضم أيضاً كلاً من؛ شركة رؤية العالمية للاستثمار (رؤية للاستثمار)، التابعة لمجموعة المهيدب السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية.

ويعتبر مشروع خزان "جعرانة" الاستراتيجي المستقل للمياه أول مشروع من نوعه في المملكة، والذي يتم تطويره وفق نموذج (البناء، والتملك، والتشغيل، ثم نقل الملكية)، ويعكس المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرئيسية للمياه في المملكة.

وستتولى "طاقة" أعمال التشغيل والصيانة في هذا المشروع من خلال شركة تشغيل وصيانة مستقلة ستتملكها إلى جانب "رؤية للاستثمار". وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار درهم سيتم تمويل 80 بالمئة منها عبر القروض. وستمتلك "طاقة" حصة 35 بالمئة في شركة المشروع، و50 بالمئة في شركة التشغيل والصيانة.

وبموجب اتفاقية المشروع، سيتولى تحالف الشركات مسؤولية بناء، وتملك، وتشغيل البنية التحتية لخزان المياه لمدة 30 عامًا، ومن ثم نقل الملكية إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تلبية الطلب الطارئ على مياه في جميع مناطق المملكة، والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء موسم الحج.

وتبلغ سعة التخزين الإجمالية للخزانات الاستراتيجية مليوني متر مكعب من المياه. وإضافة لذلك، سيتم إنشاء خزانات تشغيلية بسعة 500 ألف متر مكعب وفق نموذج (التصميم، البناء، ونقل الملكية) لدعم نظام توزيع المياه الصالحة للشرب.

ويشكل هذا المشروع التاريخي انعكاساً للتعاون المشترك بين الشركات: "رؤية للاستثمار"، و"مؤسسة الخليج للاستثمار"، و"طاقة"، حيث يسعى تحالف هذه الشركات إلى ضمان توفير إمدادات مياه موثوقة وفعالة للمنطقة بالاستفادة من توظيف أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة.

ويمثل مشروع خزان جعرانة الاستراتيجي المستقل للمياه خطوة تاريخية نحو تأمين موارد المياه في المنطقة، ويجسد عزم الحكومة السعودية الهادف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت "طاقة" قد أعلنت مؤخراً عن أهدافها الجديدة للنمو لعام 2030، حيث أوضحت الشركة ضمن أهدافها المحدثة خططها للتوسع في أعمال النقل والتوزيع على الصعيد الدولي.

ويعد مشروع خزان "جعرانة" الاستراتيجي المستقل للمياه، رابع مشاريع "طاقة" في قطاع النقل والتوزيع، التي يتم بحث إمكانيتها أو تنفيذها خارج دولة الإمارات، ففي ديسمبر 2023، وقَعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر. وقبل ذلك، أعلنت "طاقة" عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف جدوى مشروع لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا.

وفي وقت سابق من عام 2023، استثمرت "طاقة" 25 مليون جنيه إسترليني (113 مليون درهم) في شركة "إكس لينكس فيرست ليميتد" لمد أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين بريطانيا والمغرب لنقل الكهرباء المولَدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة.