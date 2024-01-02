نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسلنا: تعرض قاعدة أميركية بريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرضت قاعدة أميركية بريف دير الزور شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.