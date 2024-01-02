تركيا تعتقل 33 شخصا بشبهة التجسس لحساب إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 12:31 مساءً - ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، مضيفة أن البحث مستمر عن 13 آخرين.

وقالت الوكالة إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا في ثمانية أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

وأشارت الأناضول، دون ذكر مصادر، إلى أن من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات «تجسس دولية».

وتشهد العلاقات التركية الإسرائيلية توترا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إسرائيل من ملاحقة أعضاء حركة حماس في تركيا.