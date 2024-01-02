اشتعال النيران في طائرة ركاب بمطار هانيدا باليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 12:31 مساءً - أعلن المُتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو، وتم إجلاء ما يقارب 400 راكب من على متنها، حيث نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا للحادث، وتعامل فِرق الدفاع المدني مع الحريق.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية، أن جميع ركاب الطائرة المشتعلة البالغ عددهم 379 راكبا قد تم إجلاؤهم

وأكدت وسائل إعلام يابانية إنه تم إغلاق جميع المدارج، وتوقف حركة الطيران بالمطار إلى حين السيطرة على الحريق.

وكان خفر السواحل الياباني قد قال، أنه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة لهم في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

ويعد مطار هانيدا واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في اليابان، ويسافر الكثير من الناس خلال عُطلة رأس السنة الجديدة.