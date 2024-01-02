العالم اليوم - بينها صواريخ كينجال.. أوكرانيا تعترض 72 من 99 صاروخا روسيا

انتم الان تتابعون خبر بينها صواريخ كينجال.. أوكرانيا تعترض 72 من 99 صاروخا روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:22 مساءً - أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت "99 صاروخا من أنواع مختلفة" على بلاده صباح الثلاثاء، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 72 منها.

وأوضح على تلغرام أن القوات الأوكرانية "دمرت 72 هدفا جويا"، بينها 10 صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال و3 صواريخ من نوع "كاليبر" بالإضافة إلى 59 صاروخاً من طراز "كي اتش-101" و"كي اتش-555" و"كي اتش-55".

وأمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية بالصواريخ خلال وقت الذروة الصباحي اليوم الثلاثاء، وأصدرت السلطات العسكرية تحذيرات جوية استمرت لثلاث ساعات على الأقل.

وكثفت روسيا من وتيرة الضربات الجوية خلال فترة رأس السنة ونفذت يوم الجمعة أكبر هجوم جوي على أوكرانيا أودى بحياة ما لا يقل عن 39 شخص.

ووفقا لتقارير، فقد تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا (كييف وخاركيف) لهجوم بصواريخ باليستية روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين.

يأتي ذلك مع اقتراب الحرب من عامها الثاني، حيث تكثف القوات الروسية قصفها للمناطق الحضرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه بموقع تلغرام إن 4 مدنيين قتلوا، وأصيب 92 في العاصمة كييف وشمال شرقي خاركيف عندما سقطت صواريخ من طراز "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتستطيع التحليق بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت على البنايات.

وقال زيلينسكي "منذ يوم الأحد، أطلقت القوات الروسية حوالي 170 طائرة مسيرة، وكذلك عشرات الصواريخ من مختلف الأنواع ضد أهداف أوكرانية، ومعظمها استهدف مناطق مدنية"، وفقا للأسوشيتد برس.

يشار إلى أن صواريخ كينجال من فئة الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتطلق من الجو، ونادرا ما تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا بسبب مخزونها المحدود.