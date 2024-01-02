العالم اليوم - الصين تعزز تسهيلات الإقراض التكميلي وسط توقعات بدعم الإسكان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:22 مساءً - قدم البنك المركزي الصيني 350 مليار يوان (49.1 مليار دولار) في شكل قروض للبنوك التي تتحكم بالسياسة النقدية، من خلال تسهيل الإقراض التكميلي الذي تعهد به في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة الدعم لقطاع الإسكان المتعثر.

ولم يذكر بنك الشعب الصيني، كيف سيتم استخدام القروض من قبل البنوك وهم بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني.

وهذه هي أول زيادة شهرية في تسهيلات الإقراض التكميلي منذ نوفمبر 2022.

وقد قدم بنك الشعب الصيني 630 مليار يوان في مثل هذه القروض بين سبتمبر ونوفمبر 2022 لدعم الاقتصاد وسط جائحة كوفيد-19.

تخطط الصين لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان من التمويل منخفض التكلفة لإعادة تطوير القرى الحضرية في البلاد وبرامج الإسكان بأسعار معقولة لدعم سوق العقارات المتعثر، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في نوفمبر.

وقال بنك الشعب الصيني إن تسهيلات الإقراض التكميلي المستحقة بلغت 3 تريليونات و252 مليار يوان في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2 تريليون و902 يوان في نهاية نوفمبر.

تم تصميم برنامج تسهيلات الإقراض التكميلي، الذي بدأ في عام 2014، في الأصل للمساعدة في دعم أي تراجع في العقارات من خلال تمويل إعادة التطوير الحضري في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في هذه العملية.