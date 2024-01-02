نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان: مسيرة ملغومة تم إسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة الأميركية بأربيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن مسيرة ملغومة تم إسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة الأميركية في مطار أربيل.
مصادر أمنية: إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أميركية في شمال العراق
وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.