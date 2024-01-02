نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان: مسيرة ملغومة تم إسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة الأميركية بأربيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن مسيرة ملغومة تم إسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة الأميركية في مطار أربيل.

‏مصادر أمنية: إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أميركية في شمال العراق

وأدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.