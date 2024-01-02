اشتباك من مسافة صفر وتدمير آليات للعدو

اشتباك من مسافة صفر وتدمير آليات للعدوتواصل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر في إطار التصدي لقوات العدو الصهيوني بمحاور التوغل في قطاع غزة.

ودكت الكتائب اليوم الثلاثاء، تجمعاً لآليات وجنود العدو شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما دكت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود العدو جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

واستهدفت القسام آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من خمسة جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.. مؤكدين الإجهاز عليهم وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.