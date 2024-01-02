العالم اليوم - رونغشنغ الصينية وأرامكو السعودية تجريان محادثات لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر رونغشنغ الصينية وأرامكو السعودية تجريان محادثات لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 04:22 مساءً - قالت شركة "رونغشنغ" للبتروكيماويات الصينية المملوكة للقطاع الخاص، الثلاثاء، إنها تجري محادثات مع شركة أرامكو السعودية، كي تشتري الشركة الصينية حصة 50 بالمئة في وحدة التكرير "ساسرف" التابعة للشركة السعودية.

وقالت الشركة الصينية في بيان لبورصة شنزن، استنادا إلى مذكرة تفاهم وُقعت الثلاثاء، إن "رونغشنغ" تتفاوض أيضا لبيع حصة تصل إلى 50 بالمئة في وحدتها "نينغبو تشونغجين" للبتروكيماويات.

وإذا تمت عملية الاستحواذ على حصة "ساسرف"، فسيكون ذلك أول استثمار من شركة صينية مملوكة للقطاع الخاص في أصول تكرير سعودية كبيرة.

وشركة "سينوبك" الحكومية العملاقة للتكرير هي حتى الآن الشركة الصينية الوحيدة التي تمتلك حصة في مصفاة في السعودية.

وناقشت الشركتان توسع المصفاة السعودية وتطوير منتجاتها.

وقالت شركة "رونغشنغ" للبتروكيماويات، إن قرار الاستثمار النهائي ينتظر الفحص الفني النافي للجهالة في "نينغبو تشونغجين" و"ساسرف" من المشترين من الطرفين.

وقالت أرامكو في مارس، إنها اتفقت على الاستحواذ على حصة عشرة بالمئة في "رونغشنغ"، في استثمار مرتبط بصفقة توريد النفط الخام مدتها 20 عاما مع شركة "تشجيانغ" للبتروكيماويات التي تسيطر عليها "رونغشنغ".

وأبرمت الصفقة في يوليو بقيمة 3.4 مليار دولار.