هل يضرب تركيا زلزال عنيف؟

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أحمد جودة - القاهرة - توقع عالم الجيوفيزياء التركي، البروفيسور أوفغون أحمد إرجان، حدوث زلزال قوي في تركيا قبل حلول فصل الربيع، ولكنه يواجه صعوبة في تحديد الموقع الدقيق للزلازل المتوقعة.

وأفادت قناة Haber Global التلفزيونية بتصريحات البروفيسور، حيث قال: "أعتقد بشكل أو بآخر أننا سنشهد زلزالًا قبل حلول الربيع. ولكن للأسف، يظهر الاحتمال بشكل واضح في الوقت الحالي، حيث يتزايد التوتر بشكل خاص في منطقة الأناضول".

وأكد الخبير على أن الوضع في الأناضول يشهد توترًا شديدًا في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الزلازل التي تبلغ قوتها 4 درجات ليست قوية على وجه الخصوص، ولكن حدوث زلازل تتجاوز هذه القوة في أجزاء متعددة من البلاد يثير قلق السكان.

وشدد البروفيسور على أن الوضع في هكاري كان هادئًا لفترة طويلة بعد زلزال عام 2011 في هاتاي، ولكنه أشار إلى وجود فجوة زلزالية في المنطقة، موضحًا أن هناك أماكن أخرى قد تشهد زلازل في المستقبل.

وأضاف: "في حالة تراكم الضغط الكافي لتمزيق القشرة الأرضية، من المتوقع حدوث زلزال بقوة تقريبًا 7 درجات، ولكن من الصعب تحديد إطار زمني محدد. رغم أن من المغري أن نتوقع حدوث زلازل قوية بعد زلازل بقوة 4 درجات، إلا أن الجيوفيزياء تحذرنا من التساهل في هذه التوقعات".