العالم اليوم - "هاباغ لويد" للشحن ستتجنب الإبحار بقناة السويس حتى 9 يناير

انتم الان تتابعون خبر "هاباغ لويد" للشحن ستتجنب الإبحار بقناة السويس حتى 9 يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 05:20 مساءً - قال متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية للشحن، الثلاثاء، إن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة للشحن بالحاويات في العالم ردا على استفسار "نراقب الوضع عن كثب كل يوم، لكننا سنواصل تحويل مسار سفننا حتى التاسع من يناير".

وأضاف أن الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل تغيير مسار السفن أم لا.

وتحاول "هاباغ لويد"، شأنها شأن منافساتها، تجنب الملاحة بالبحر الأحمر منذ شرعت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن التجارية، مما عطل التجارة العالمية.

كانت إحدى سفن الشركة تعرضت لهجوم بالقرب من اليمن في 15 ديسمبر.

كما قال متحدث باسم "ميرسك" الدنمركية إن الشركة ستقرر اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت ستستأنف تسيير السفن عبر قناة السويس من البحر الأحمر، أو ستعيد توجيهها حول أفريقيا بعد هجوم مطلع الأسبوع على إحدى سفنها.

وأوقفت شركة الحاويات العملاقة يوم الأحد جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد محاولات الحوثيين الصعود على متن سفينة "ميرسك هانغتشو"، على الرغم من أن طائرات هليكوبتر عسكرية أميركية صدت الهجوم في نهاية المطاف وقتلت عشرة مسلحين.

وأظهر تحذير الاثنين، أن شركة "ميرسك" لديها أكثر من 30 سفينة حاويات من المقرر أن تبحر عبر السويس من البحر الأحمر، في حين تم تعليق 17 رحلة أخرى.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه سيتم اتخاذ قرار الثلاثاء بشأن كيفية المضي قدما.