نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: يجب التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بزيادة المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متابعا: "لقد ضاعفنا بالفعل التزامنا بتقديم المساعدات للفلسطينيين ثلاثة أضعاف هذا العام".

جاء ذلك في حديثه، اليوم الثلاثاء، بعد وصول أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات المقدمة لقطاع غزة إلى مصر، تشمل ما يقرب من 90 طنًا من البطانيات الحرارية وغيرها من المواد الأساسية.

وأضاف كاميرون، وفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا في القاهرة، أن المساعدات التي يجري تسليمها، اليوم الثلاثاء، هي أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات لقطاع غزة عبر ميناء بورسعيد في مصر تتضمن ما يقرب من 90 طنًا من الإمدادات الحيوية.

وأردف: "هنالك حاجة إلى وصول المساعدات بكميات أكبر كثيرا إلى غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وستواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائها في المنطقة لفتح المزيد من الطرق لإيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال الممر البحري المقترح بين قبرص وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة."

وكانت أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مصر، تشمل ما يقرب من 90 طنًا من البطانيات الحرارية وغيرها من المواد الأساسية.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة، فقد نقلت السفينة "لايم باي" المساندة للأسطول الملكي البريطاني شحنة من المواد المنقذة للحياة قادمة من قبرص، والتي شملت بطانيات حرارية ومستلزمات توفير المأوى وإمدادات طبية مقدمة من المملكة المتحدة وجمهورية قبرص.

وشملت الشحنة أكثر من 10 آلاف بطانية حرارية، ونحو 5 آلاف حزمة من مستلزمات توفير المأوى، وإمدادات طبية سوف تُنقل إلى غزة عبر معبر رفح.

وسوف تستلم جمعية الهلال الأحمر المصري هذه المساعدات من ميناء بورسعيد لتنقلها بعد ذلك إلى العريش، ومن ثم تُدخلها عبر رفح وصولًا إلى غزة لتوزيعها من قبل الأونروا.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية للعريش في مصر، يوم 21 ديسمبر، للقاء ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر المصري الذين ينسقون جهود الإغاثة في معبر رفح، وزيارة وزير الدفاع إلى قبرص وإسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي، 7 ديسمبر الماضي، للحث على تعجيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وقد أوضح كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع أنه يتعين على إسرائيل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وتسهيل إيصال الإغاثة على الأرض، بما في ذلك من خلال هدن إنسانية متفاوض عليها.

وستواصل المملكة المتحدة استكشاف طرق أخرى لتسليم المساعدات، بما في ذلك المبادرة القبرصية لإنشاء ممر بحري بين قبرص والأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم عمل برنامج الأغذية العالمي من خلال تأمين الممر البري الإنساني من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم.