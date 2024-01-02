نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: إيصال المساعدات لغزة عن طريق البحر خطوة مفصلية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت، اليوم الثلاثاء، بعد وصول أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات المقدمة لقطاع غزة إلى مصر، تشمل ما يقرب من 90 طنًا من البطانيات الحرارية وغيرها من المواد الأساسية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس: "لقد زُرت المنطقة مؤخرا لبحث أفضل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة ومساعدة من هم في حاجة ماسّة إليها".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني، وفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا في القاهرة، أن إيصال المساعدات عن طريق البحر، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، يعتبر خطوة مفصلية هامة.

وأردف: "لقد رست السفينة لايم باي المساندة للأسطول الملكي في مصر محمّلة بنحو 90 طنا من المساعدات المرسلة للمدنيين في غزة، والتي تشمل مستلزمات توفير المأوى في الشتاء، والإمدادات الطبية، والبطانيات الحرارية، وجميعها خضعت للتفيش في قبرص".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أنه من خلال تجربة طرق بحرية جديدة، تمهد المملكة المتحدة السبيل أمام مانحين دوليين آخرين لزيادة المساعدات وتعجيل إيصالها.

وكانت أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مصر، تشمل ما يقرب من 90 طنًا من البطانيات الحرارية وغيرها من المواد الأساسية.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة، فقد نقلت السفينة "لايم باي" المساندة للأسطول الملكي البريطاني شحنة من المواد المنقذة للحياة قادمة من قبرص، والتي شملت بطانيات حرارية ومستلزمات توفير المأوى وإمدادات طبية مقدمة من المملكة المتحدة وجمهورية قبرص.

وشملت الشحنة أكثر من 10 آلاف بطانية حرارية، ونحو 5 آلاف حزمة من مستلزمات توفير المأوى، وإمدادات طبية سوف تُنقل إلى غزة عبر معبر رفح.

وسوف تستلم جمعية الهلال الأحمر المصري هذه المساعدات من ميناء بورسعيد لتنقلها بعد ذلك إلى العريش، ومن ثم تُدخلها عبر رفح وصولًا إلى غزة لتوزيعها من قبل الأونروا.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية للعريش في مصر، يوم 21 ديسمبر، للقاء ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر المصري الذين ينسقون جهود الإغاثة في معبر رفح، وزيارة وزير الدفاع إلى قبرص وإسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي، 7 ديسمبر الماضي، للحث على تعجيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وقد أوضح كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع أنه يتعين على إسرائيل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وتسهيل إيصال الإغاثة على الأرض، بما في ذلك من خلال هدن إنسانية متفاوض عليها.

وستواصل المملكة المتحدة استكشاف طرق أخرى لتسليم المساعدات، بما في ذلك المبادرة القبرصية لإنشاء ممر بحري بين قبرص والأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم عمل برنامج الأغذية العالمي من خلال تأمين الممر البري الإنساني من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم.