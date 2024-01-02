سلسلة انفجارات تهز نيويورك
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكان جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك أكدوا سماع دوي انفجارات في الجزيرة.
وقالت صحيفة محلية إنه في حوالي الساعة 5:45 بالتوقيت المحلي شعر سكان البلدة بثلاث هزات ارتجت لها منازلهم. وقال البعض إنهم سمعوا أصواتا تشبه دوي الانفجارات.
وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث. ولم ترد معلومات بعد حول سقوط ضحايا.
وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك بأنهم تلقوا في وقت مبكر من الصباح مكالمة هاتفية حول "اهتزاز مبنى وانفجارات".
وأضافت الوزارة: "تمت السيطرة على الحادث الساعة 07:08. ولم يتم اكتشاف سبب الانفجارات والاهتزازات".
وبدورها، قالت شرطة نيويورك للوكالة إنها لم تحدد تهديدا إرهابيا عند التحقق من التقارير عن وقوع انفجارات.
وقال ضابط الشرطة: "في حوالي الساعة 5:45 صباحا، تم تلقي اتصال بشأن انفجار في منطقة تقاطع الشارع الرئيسي وطريق النهر. هناك انقطاع محلي للكهرباء. لا توجد تهديدات مواد خطرة ولا حرائق".وكالات
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