العالم اليوم - حماس: قدمنا رؤيتنا لمصر وقطر.. ومنفتحون على حكومة وحدة وطنية

انتم الان تتابعون خبر حماس: قدمنا رؤيتنا لمصر وقطر.. ومنفتحون على حكومة وحدة وطنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:24 مساءً - أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء أن الحركة "منفتحة" على تشكيل "حكومة وطنية" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هنية في خطاب متلفز "لقد تلقينا العديد من المبادرات في ما يتعلق بالوضع الداخلي (الفلسطيني)، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة".

ونقلت رويترز عن هنية "بعد دراسة الأفكار بإيجابية قدمت الحركة لقطر ومصر موقفها ورؤيتها التي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة".

وقال هنية في خطاب متلفز "لن يتم إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة".