العالم اليوم - الدعم السريع: منفتحون على وقف القتال عبر التفاوض مع الجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:24 مساءً - أعلنت قوات قوات الدعم السريع، يوم الاثنين، انها منفتحة على وقف فوري غير مشروط على وقف لإطلاق النار عبر التفاوض مع الجيش السوداني.

جاء ذلك في بيان وقعت عليه قوات الدعم السريع مع تحالف القوى المدنية "تقدم" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي كلمة له عقب لقاءه رئيس تحالف القوى المدنية "تقدم" عبد الله حمدوك، إن الجيش دُعي أيضا للتوقيع على الإعلان نفسه، مضيفا أن الوثيقة تضع الأساس لمفاوضات سلام تنهي حربا مستعرة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وقال حميدتي "نمد أيدينا للسلام وأنها الحرب في السوداني، وطالب بمحاسبة الجهة التي أشعلت الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.

يأتي قاء حميدتي رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عقب استقبال قادة أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي لحميدتي خلال هذه الجولة.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع الاثنين برئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك، اعتذر حميدتي عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة وقال، إن قيادة الدعم السريع تعمل على القبض على "المتفلتين".

وأضاف "نكرر دعوتنا للمجتمع الإقليمي والدولي للتفكير بتفاؤل بصراعنا ونضالنا… وذلك بالنظر إلى المستقبل الجديد للسودان بعد تحقيق السلام".