سفير روسيا بالقاهرة يؤكد أهمية عضوية مصر بالـ "بريكس" ودورها المحوري بالشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة، أهمية عضوية مصر بالتكتل الاقتصادي لتجمع الـ "بريكس" على ضوء دورها المحوري في الشرق الأوسط وإفريقيا وتأثيرها الكبير على الساحة الدولية.

وقال السفير بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستسهم في اتخاذ قرارات مهمة حول تنمية العالم في المستقبل، خاصة في مجال الاقتصاد، وكذلك في التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأشار السفير إلى أن دول الـ "بريكس" المؤسّسة، ترغب في إقامة نظام متعدد الأقطاب يكون أكثر عدالة بديلا عن نظام القطب الواحد، وهي تحدد حاليا قواعد اللعبة في العالم.

واختتم، قائلا: شرعت آلية الـ "بريكس" باستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية وكذلك في تنفيذ مشروعات للتنمية الاقتصادية.

كانت مصر انضمت رسميا لتجمع دول الـ "بريكس"، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.