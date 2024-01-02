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أحمد جودة - القاهرة - عاجل _بعد «اغتيال صالح العاروري» في قصف إسرائيلي هل سينهي الحرب أم سيجعلها ساحة حرب علي نطاق أوسع؟.. استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة مكتبًا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، مما أسفر عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

عاجل _بعد «اغتيال صالح العاروري» في قصف إسرائيلي هل سينهي الحرب أم سيجعلها ساحة حرب علي نطاق أوسع؟

تفاصيل عملية الاغتيال

وفقًا للتقارير، استهدفت الطائرة المسيرة مكتبًا تابعًا لحركة حماس في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كان العاروري ورفاقه يعقدون اجتماعًا. أدى الهجوم إلى مقتل العاروري واثنين من قادة كتائب القسام، وإصابة آخرين.

ردود الفعل

نددت حركة حماس بالعملية، ووصفتها بأنها "عملية اغتيال جبانة من العدو الصهيوني". كما أدانت الحكومة اللبنانية العملية، ووصفتها بأنها "خرق صارخ للسيادة اللبنانية".

من هو صالح العاروري؟

ولد صالح العاروري في عام 1966 في بلدة عارورة بالضفة الغربية. درس الشريعة الإسلامية في جامعة الخليل، ونشط في حركة حماس منذ شبابه.

يعد العاروري من مؤسسي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. شارك في قيادة الحركة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وكان أحد مهندسي عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2006.

اعتقل العاروري عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية، وقضى أكثر من 15 عامًا في السجون الإسرائيلية. أُفرج عنه في عام 2010، لكنه أُبعد إلى سوريا بعد ثلاثة أشهر.

بعد عودته من سوريا في عام 2013، تم انتخاب العاروري عضوًا في المكتب السياسي لحركة حماس. في عام 2017، تم انتخابه نائبًا لرئيس المكتب السياسي للحركة.

عاجل _بعد «اغتيال صالح العاروري» في قصف إسرائيلي هل سينهي الحرب أم سيجعلها ساحة حرب علي نطاق أوسع؟

أهمية اغتيال العاروري..هل ستنهي الحرب أم ستكون الحرب على نطاق واسع ؟

يعد اغتيال صالح العاروري ضربة كبيرة لحركة حماس حيث كان العاروري أحد أبرز قادة الحركة، وكان له دورًا محوريًا في قيادة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واغتيال صالح العاروري يمكن ان يفتح باب التصعيد في المنطقة، حيث سيدفع هذا الفعل حركة المقاومة حماس لشن هجمات ضد إسرائيل انتقاما لاستشهاد قائدها صالح العاروري. بالإضافة إلى ذلك، قد يحث اغتيال العاروري أطرافًا أخرى كحزب الله اللبناني على المشاركة في التصعيد العسكري لان الاغتيال تم على ارض لبنان.

في حالة تصاعد الصراع، يمكن أن تتسع رقعة الحرب لتشمل تدخل دول أخرى في المنطقة، مثل إيران والولايات المتحدة. هذا قد يشعل نيران صراع شامل في المنطقة، مع احتمالية وقوع عواقب وخيمة على مستوى الدول المعنية والمجتمع الدولي.