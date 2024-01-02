نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجل زلزالا بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا في وسط نيويورك، بالتزامن مع الوقت الذي اشتكى فيه السكان المحليون من أصوات الانفجارات والاهتزاز.

وفقا لعلماء الزلازل الأمريكيين، في الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي، تم تسجيل زلزال بقوة 1.7 درجة في منطقة كوينز، وكان مركز الزلزال على عمق 5 كم.

ووفقا لبيانات الخدمة الصحفية لإدارة الإطفاء في نيويورك، بعد ثماني دقائق تلقوا نداء من السكان المحليين حول "سلسلة من الانفجارات والهزات" في المبنى.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكان جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك أكدوا سماع دوي انفجارات في الجزيرة.

وقالت صحيفة محلية إنه في نحو الساعة 5:45 بالتوقيت المحلي شعر سكان البلدة بثلاث هزات ارتجت لها منازلهم. وقال البعض إنهم سمعوا أصواتا تشبه دوي الانفجارات.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك بأنهم تلقوا في وقت مبكر من الصباح مكالمة هاتفية حول "اهتزاز مبنى وانفجارات".

وأضافت: "تمت السيطرة على الحادث الساعة 07:08. ولم يتم اكتشاف سبب الانفجارات والاهتزازات".

وبدورها، قالت شرطة نيويورك للوكالة إنها لم تحدد تهديدا إرهابيا عند التحقق من التقارير عن وقوع انفجارات.