نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: نستعد لرد كبير من حزب الله على اغتيال العاروري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول إسرائيلي كبير في تصريحات لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أن تل أبيب تستعد لرد واسع للغاية على اغتيال العاروري والذي قد يشمل إطلاق حزب الله صواريخ بعيدة المدى.

وقال المسؤول: "إسرائيل تستعد لرد كبير للغاية على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والذي قد يشمل إطلاق حزب الله صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية عن مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووقع الانفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.