نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنية: اغتيال العاروري ورفاقه عمل إرهابي مكتمل الأركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على عملية اغتيال نائبه القيادي صالح العاروري في بيروت، مساء الثلاثاء.

وقال هنية، في خطاب، إن «الشهيد الشيخ صالح العاروري، والقائد القسامي سمير والقائد القسامي عزام الأقرع، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد الريس، الشهيد محمد بشاشة، والشهيد أحمد حمود، ارتقوا بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في بيروت».

وأضاف: «اغتيال العاروري ورفاقه عمل إرهابي مكتمل الأركان ويتحمل مسؤوليته الاحتلال الصهيوني».