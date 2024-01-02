العالم اليوم - حماس: اغتيال العاروري "عمل إرهابي" و"انتهاك لسيادة لبنان"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:30 مساءً - قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، إن اغتيال صالح العاروري القيادي بالحركة في ضربة بطائرة مسيّرة إسرائيلية في بيروت "عمل إرهابي مكتمل الأركان".

واعتبر هنية أن اغتيال العاروري يمثل "انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وشدد هنية على أن حركته "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات "تزيدها قوة وصلابة وعزيمة لا تلين".

وكانت "حماس" قد أكدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والقياديين سمير فندي وعزام الأقرع، خلال عملية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثلاثاء.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

واتهمت إسرائيل العاروري بالإشراف على هجمات "حماس" وتوجيهها في الضفة الغربية دعما للمسلحين الذين يواجهون الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في غزة.