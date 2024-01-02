جيش الاحتلال عقب اغتيال العاروري: مستعدون لكل السيناريوهات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:37 مساءً - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنهم مستعدون لكل السيناريوهات، والتركيز على محاربة حركة حماس، وذلك بعد اغتيال صالح العاروري القيادي الفلسطيني في بيروت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنواصل حربنا في قطاع غزة ونغيّر من التعليمات وفق التطورات"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأردف المتحدث جيش الاحتلال: "نواصل جهودنا بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة باعتبارها أولوية لاستخباراتنا".

وفي سياق متصل، أفاد إعلام إسرائيلي، بتواجد مخاوف من قصف منطقة "غوش دان" في تل أبيب الليلة ردا على اغتيال صالح العاروري في بيروت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.