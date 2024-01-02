العالم اليوم - حزب الله: اغتيال العاروري "لن يمر دون عقاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 11:28 مساءً - أكد حزب الله اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت "لن يمر ابدا من دون رد وعقاب".

ووصف حزب الله اغتيال العاروري بأنه "اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته".

وأضاف: "اغتيال العاروري تطور خطير في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة"، مشددا على أن "هذه الجريمة لن تمرّ أبدا من دون رد وعقاب".

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه مستعد "لكل السيناريوهات" بعد مقتل العاروري.

وصرّح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي "الجيش في حالة تأهب دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات" بدون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.

وتابع هاغاري قائلا: "أهم أمر نقوله الليلة هو أننا نركز على محاربة حماس ونواصل التركيز على ذلك".

وعندما سئل في وقت سابق عن الضربة التي قتلت العاروري، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

وكان رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، قد قال يوم الثلاثاء، إن اغتيال العاروري في ضربة بطائرة مسيّرة إسرائيلية في بيروت "عمل إرهابي مكتمل الأركان".

واعتبر هنية أن اغتيال العاروري يمثل "انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وشدد هنية على أن حركته "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات "تزيدها قوة وصلابة وعزيمة لا تلين".