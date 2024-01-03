نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الاتصال تناول "استمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين".



كما تطرق الحديث للأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي "موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره".