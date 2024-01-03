نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف الجنود الإسرائيليين في 3 مواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن استهداف مجموعة ‏من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 مجموعة ‏من جنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:35 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وتابع: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ".

وقالت شبكة روسيا اليوم مساء أمس الاثنين إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات الضهيرة والجبين وطيرحرفا وأطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

كما أفادت الشبكه الروسية أمس الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بين الأحياء السكنية في عمق بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وغارتين عند أطراف البلدة.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود إسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.