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أحمد جودة - القاهرة - خرجت والدة الشهيد صالح العاروري، عن صمتها بعد مقتل نجلها، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكتبه في لبنان بطائرة مسيرة.

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، مُسفرة عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

عاجل - أول تعليق من أسرة الشهيد صالح العاروري بعد استشهاده

عاجل - أول تعليق من أسرة الشهيد صالح العاروري بعد استشهاده

قالت والدة العاروري: “ولدي كان يتمنى الشهادة دائما وقد نالها”، مُشيرة إلى أنها لم ترى نجلها منذُ نحو 20 عاما؛ نتيجة الاعتقالات المتواصلة.

بينما قالت شقيقة العاروري: "تشرفنا باستشهاد أخي وهذه أمنية كان يتنماها وهو ساجد يوميا ونالها".

وأضافت “أهنئ نفسي وأهني الشعب الفلسطيني باستشهاد صالح، والنصر قادم بإذن الله”، مؤكدة أن الاحتلال اغتال قائد وسيأتي قائد أعظم.

بيان حركة حماس بعد استشهاد قائدها في لبنان

أصدرت حركة حماس بيان، عقد استشهاد قادتها في لبنان، ونص البيان على: "بكلّ معاني الفخر والاعتزاز، وبمزيدٍ من الإيمان والإصرار على مواصلة درب الشهداء، ننعى إلى شعبنا الفلسطيني في كلّ ساحات الوطن وخارجه، وأمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، القائد المجاهد، والقامة الوطنية الكبيرة: الشيخ صالح العاروري "أبو محمَّد" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائد الحركة في الضفة الغربية، وإخوانه القادة: القائد القسامي سمير فندي - أبو عامر، والقائد القسامي عزام الأقرع - أبو عمار"، وعدد من إخوانهم من كوادر وأبناء الحركة، وهم: محمود زكي شاهين، محمد بشاشة، محمد الريس واحمد حمود الذين ارتقوا إلى ربهم، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو الصهيوني، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّدًا دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.

وأضاف: “اغتيال الاحتلال الصهيوني لصالح العاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا”.

وتابع البيان: "ويتحمّل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني النازي، ولن يُفلحح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة، ولقد امتزجت الدماء الطاهرة للقائد العاروري وإخوانه مع دماء عشرات الآلاف من شهداء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى من أجل فلسطين والأقصى".

وأختتم البيان "إن حركة تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا لن تهزم أبدًا وتزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين، هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها أنها تكون أشد قوة وإصرارًا".

الاحتلال الإسرائيلي: نركز على محاربة الفصائل الفلسطينية

عاجل - أول تعليق من أسرة الشهيد صالح العاروري بعد استشهاده

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنهم مستعدون لكل السيناريوهات بعد استهداف القيادي بحركة حماس صالح العاروري.

وقال الجيش: "نركز على محاربة الفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "سنواصل حربنا في قطاع غزة، ونغير من التعليمات وفق التطورات، ونواصل جهودنا بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، باعتبارها أولوية لاستخباراتنا".