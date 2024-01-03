العالم اليوم - "حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين.. ويؤكد سقوط قتلى وجرحى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 12:24 صباحاً - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان أنه استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب موقع المرج، مؤكدا أنه أوقعهم بين قتيل وجريح.

وأفاد موفد "دوت الخليج" إلى جنوب لبنان بوقوع غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على منطقة قرب بلدة مركبا.

كذلك أكد موفدنا وقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي "رب ثلاثين" و"حولا" جنوبي لبنان.

وكان حزب الله قد أكد في وقت سابق أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر ابدا من دون رد وعقاب"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".

وقال الحزب في بيان "نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطيرا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وتطورا خطيرا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة"، مشددا على أن "هذه الجريمة لن تمرّ أبدا من دون رد وعقاب".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

ووصف رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، اغتيال صالح العاروري القيادي بالحركة في ضربة بطائرة مسيّرة إسرائيلية في بيروت بأنه "عمل إرهابي مكتمل الأركان".

واعتبر هنية أن اغتيال العاروري يمثل "انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وشدد هنية على أن حركته "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات "تزيدها قوة وصلابة وعزيمة لا تلين".

وكانت "حماس" قد أكدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والقياديين سمير فندي وعزام الأقرع، خلال عملية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثلاثاء.