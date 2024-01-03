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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "بعد اغتيال صالح العاروري".. إبراهيم عيسى يكشف السبب في اغتياله

عاجل - "بعد اغتيال صالح العاروري".. إبراهيم عيسى يكشف السبب في اغتياله، لا صوت يعلو حاليًا فوق صوت الحزن والهرع الذي أصيب المواطنين العرب في فلسطين وجميع أنحاء العالم العربي، بعد اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واشعل استشهاد القيادي صالح العاروري نائب حركة حماس رفقة إثنين من قيادي كتائب القسام، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، واربك مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، حيث شهد انتشار واسع عبر الإنترنت.

عاجل - "بعد اغتيال صالح العاروري".. إبراهيم عيسى يكشف السبب في اغتياله

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عاجل - "بعد اغتيال صالح العاروري".. إبراهيم عيسى يكشف السبب في اغتياله

وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تعليق الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عن اغتيال صالح العاروري نائب حركة حماس، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إبراهيم عيسى يعلق على اغتيال صالح العاروري

وعلق الإعلامي إبراهيم عيسى على اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على يد جيش الاحتلال الصهيوني، في لبنان بالضاحية الجنوبية لمدينة بيروت العاصمة اللبنانية.

وتحدث إبراهيم عيسى من خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس الفضائية مساء اليوم الأربعاء وقال: "أن إسرائيل تدمر غزة لأهداف لا علاقة لها بما تعلنه عن استهداف حماس".

وتابع: "عملية اغتيال قيادي حماس العاروري تؤكد أن إسرائيل تقتل وترتع دون رادع من قانون دولي أو غير ذلك، ومشهد اغتيال يدل على أن إسرائيل قادرة على الوصول لقيادات الحركة".

واضاف: "أي قيادة سوف يسير في الشارع سيقتل، لأن الهدف مما يحدث في غزة تدميرها وتهجير أهلها وليس استهداف قيادات حماس فقط".

وواصل: "طوفان الأقصى هو من قلب على الشعب الفلسطيني وتسبب في تدمير غزة وقتل أكثر من 22 ألف و8 آلاف تحت الركام و60 ألف مصاب وجريح".

وأستطرد: "الذي نسمعه الآن من قنوات الإخوان والجزيرة وتحفيز لحزب الله على إسرائيل، أحدثهم بأن قتل العاروري ينقل الصراع إلى مرحلة أكبر، ماذا عن أطفال غزة الذين يتقتلوا كل يوم".

وأختتم: "هؤلاء يريدون تدمير لبنان مثل غزة، وأن تتحول بيروت إلى غزة وندخل بقصة أخرى تهدف إلى تدمير لبنان، بعد 7 أكتوبر التي توصف بها أكبر عملية انتحارية".

عاجل - "بعد اغتيال صالح العاروري".. إبراهيم عيسى يكشف السبب في اغتياله

اغتيال صالح العاروري

وقع صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مصيدة اغتيال من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 2 يناير الجاري 2024، بعد مسيرة صهيونية على لبيان في العاصمة بيروت، واستهدفت المكتب ليستشهد العاروري واثنين من قيادي كتائب القسام وأربعة أفراد آخرين.