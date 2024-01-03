العالم اليوم - أمبري للأمن البحري: 3 صواريخ أطلقت من تعز باليمن تجاه سفينة

انتم الان تتابعون خبر أمبري للأمن البحري: 3 صواريخ أطلقت من تعز باليمن تجاه سفينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 02:20 صباحاً - ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد ميل إلى خمسة أميال من سفينة تجارية بمضيق باب المندب.

وقالت الهيئة "ربان السفينة لم يبلغ عن أضرار وأن طاقمها بخير" مضيفة أن السلطات لا تزال تحقق في الواقعة.

كذلك قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" يوم الثلاثاء إن سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وأضافت "أمبري" أنه جرى سماع قبطان السفينة عبر الترددات العالية جدا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف.

وأكدت "أمبري" أن سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 مترا تقريبا في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك.

وأشارت الشركة إلى أنها علمت أن ثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه محافظة تعز اليمنية.

وكثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلقت عدة شركات للشحن البحري عملياتها في البحر الأحمر بعد الهجمات واضطرت لخوض الرحلة الأطول حول إفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل حربها على غزة وحذروا بأنهم سيهاجمون سفنا حربية أمريكية إذا اُستهدفت الحركة ذاتها.