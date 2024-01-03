نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات إسرائيلية ليل الثلاثاء عدة مدن في الضفة الغربية ودارت اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن "قوات إسرائيلية ترافقها عدة جرافات اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، من مدخليها الغربي والجنوبي".

وجاءت عملية الاقتحام "وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض، حسب الوكالة".

وأشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين "حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة".

وقالت الوكالة إن الجرافات الإسرائيلية "هدمت النصب التذكاري للشهيد مراد الباشا في ضاحية ذنابة شرق المدينة في طريقها إلى المخيم، فيما انتشر الجنود في حي الرشيد بالضاحية بمحاذاة المخيم".