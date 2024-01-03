العالم اليوم - كيف سيتأثر التفاوض بين حماس وإسرائيل باغتيال العاروري؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 05:23 صباحاً - توقع خبراء ومحللون سياسيون، أن تلقي عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، تداعيات سلبية على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية، كأن تتجه الحركة لـ"تجميد" الاتصالات مع الوسطاء ووقف المفاوضات "مؤقتا" لحين الرد على هذه العملية.

وأسفرت الضربة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت مكتبا تابعا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الثلاثاء عن مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس واثنين من قيادات الحركة.

وجاءت عملية اغتيال العاروري بينما كانت إسرائيل وحماس تدرسان المبادرتين المصرية والقطرية الخاصتين بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بما يضمن الوصول إلى وقف تام للحرب على غزة.

وكشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن وسطاء قطريين أبلغوا إسرائيل أن حماس "وافقت من حيث المبدأ" على استئناف المحادثات بشأن اتفاق جديد، لتأمين إطلاق سراح نحو 30 رهينة محتجزة في غزة، مقابل وقف القتال لعدة أسابيع.

بيد أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت أن تل أبيب ليست مستعدة لقبول "شروط خيالية" تضعها "حماس" لإتمام صفقة جديدة.

وبعد استهداف العاروري، رجحت صحيفة "فايننشال تايمز"، تعطل المفاوضات بين إسرائيل وحماس على وقع تلك العملية.

نقلة نوعية

يرى الباحث في الشؤون الدولية، هاني الجمل، في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية "نقلة نوعية في استهداف قادة حماس، وبمثابة تنفيذ للمرحلة الثانية من عمليات إسرائيل بالتركيز على قادة الحركة على حساب خفض مستوى استهداف المدنيين".

ويعتقد الجمل أن "المفاوضات حول تبادل الأسرى لها مسار استراتيجي آخر بعيد كل البعد عما حدث في الاغتيال، لرغبة الأطراف في هدنة إنسانية تفيد الطرفين بسبب عدم تحقيق إسرائيل لنجاح في غزة، أو قدرة حماس على إطالة أمد الحرب لما يتكبده الأبرياء من عمليات قتل".

وأوضح أن عملية الاغتيال قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وقد تقع هجمات تحت مسمى "الذئاب المنفردة" ضد المواقع الإسرائيلية، وخاصة في مدينة حيفا.

تشدد متوقع

الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، قال في تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، إنه لم يعد من الطبيعي أن توافق حماس على صفقة مع إسرائيل "غدا أو بعد غد مثلا".

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تؤدي العملية لتأجيل المفاوضات بشأن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وقد تدفع حماس لمزيد من التشدد وتقديم طلبات إضافية بما يُعطّل هذه الصفقة ويطيل أمد الحرب.

وبيّن سمير قائلا: "أعتقد أن إسرائيل لم تحقق هدفا عسكريا كبيرا من اغتيالها للعاروري، لكن العملية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية سواء على ملف الرهائن أو لبنان أو توسع الحرب بين حماس واسرائيل من خلال استهداف المصالح الإسرائيلية".

اغتيال العاروري