نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| اليابان: الزلزال حرّك الأرض 1.3 متر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان إلى 62 قتيلًا، أشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن «الزلزال القوي حرك الأرض بـ 1.3 متر».

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» بأن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، حللت البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» GPS، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية أن الأرقام الأولية تشير إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للأرض، حيث تحركت أفقيًا لمسافة نحو 1.3 متر إلى الغرب.

ويشير تحليل هيئة المعلومات إلى وجود تحرك للأرض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبًا في بلدة أناميزو، و80 سنتيمترًا في مدينة سوزو. كما تحركت نقطة مراقبة في نوتوجيما بمدينة ناناو لمسافة 60 سنتيمترًا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.