إسرائيل تشن غارات عنيفة على مدينة خانيونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة‎

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أحمد جودة - القاهرة - شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ عددًا من المنازل والبيوت فجر اليوم الأربعاء في شمال وشرق مخيم النصيرات قطاع غزة.

وتركّز القصف في محيط شركة الخليج، وشارع العشرين، وأبراج عين جالوت في الجنوب الشرقي لمخيم النصيرات، بالإضافة إلى استهداف الطابق الأخير لعمارة سكنية شمال المخيم.

كما شنّت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 18 غارة وسط وجنوب مدينة خانيونس، تحديدًا في منطقة قيزان النجار، ورشوان، والبطن السمين، استهدفت فيها عددا من الأبنية والشوارع الرئيسة للمدينة تزامنًا مع توغل الآليات والدبابات الإسرائيلية لتلك المناطق.

ووفقًا لتقارير فلسطينية فإن 3 قتلى على الأقل و10 إصابات وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل مأهول في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.