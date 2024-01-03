العالم اليوم - واشنطن: هجوم حوثي صاروخي في البحر الأحمر.. ولم نرصد أضرارا

انتم الان تتابعون خبر واشنطن: هجوم حوثي صاروخي في البحر الأحمر.. ولم نرصد أضرارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 08:19 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن جنوبي البحر الأحمر، لكن لم يتم تسجيل أي أضرار.

وأضافت القيادة أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصاروخين على المياه المحيطة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى 3 انفجارات على بعد ميل إلى 5 أميال بحرية من سفينة تجارية بمضيق باب المندب، على مسافة 33 ميلا بحريا شرقي مدينة عصب الإريترية، من دون ورود تقارير عن أضرار.

ويشن الحوثيون هجمات منذ أكتوبر على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إن لها صلات بإسرائيل أو متجهة إليها، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعهدت الجماعة اليمنية بمواصلة هجماتها لحين وقف إسرائيل الحرب على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون سفنا حربية أميركية إذا استهدفتهم.

وعلقت الكثير من شركات الشحن العمليات في البحر الأحمر بسبب الهجمات، وتقطع بدلا من ذلك الرحلة الأطول بالدوران حول إفريقيا.