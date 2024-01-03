العالم اليوم - مسؤول أميركي: اغتيال العاروري سيعرقل محادثات الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:24 صباحاً - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي كبير قوله، مساء الثلاثاء، إن استهداف قادة حماس قد يعيق المحادثات بشأن وقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "من المرجح أن يؤدي اغتيال صالح العاروري إلى عرقلة المحادثات، على الأقل مؤقتا".

وقتل العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف: "(يحيى) السنوار (زعيم حماس) يشعر أن الخناق يضيق، ولا أعرف ما إذا كان مستعدا للمضي قدما فيما تم التفاوض عليه".

وتجري حاليا محادثات بوساطة عدة دول، بهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إنها تعمل على "القضاء على حماس" وإعادة أكثر من 100 رهينة متبقية، ما تزال محتجزة في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وذكر دبلوماسيون أنهم يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق هدنة دائمة "ما يزال بعيد المنال".