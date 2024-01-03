العالم اليوم - هجمات تستهدف قواعد التحالف الدولي شمال شرقي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:24 صباحاً - تعرضت قواعد للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا لـ5 هجمات خلال 24 ساعة فقط، حسبما أفادت مصادر "دوت الخليج".

عدة هجمات

تعرضت قاعدة خراب الجير الأميركية قرب رميلان بريف الحسكة، الثلاثاء، لهجوم بطائرة مسيرة حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، وسط استنفار عسكري وأمني من قبل الجنود الأميركيين.

تعرضت قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لهجومين الأول بطائرة مسيرة والثاني برشقة صواريخ، وتصدت المضادات الأرضية للطائرة المسيرة، بينما وقعت عدة صواريخ بمحيط القاعدة، التي تعتبر مهبطا للطائرات المسيرة التي يستخدمها التحالف الدولي لمحاربة داعش في شمال شرق سوريا.

كما تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأميركية في سوريا، الثلاثاء، لمحاولة استهداف بطائرة مسيرة حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية للقاعدة للمسيرة.

في وقت سابق، تعرضت قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، لهجوم مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بالتزامن مع الهجمات، دخلت قافلة تعزيزات عسكرية تابعة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى شمال شرق سوريا.

وتألفت القافلة من 40 شاحنة تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية وصهاريج وقود، واتجهت نحو قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.