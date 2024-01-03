ارتفاع ضحايا زلازل اليابان إلى 62 قتيلا و100 مصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 09:31 صباحاً - وصل عدد قتلى الزلازل المستمرة في وسط اليابان إلى 62 شخصًا، وذلك بحسب البيانات التي نشرتها السلطات الإقليمية في البلاد خلال الساعات الماضية.

وأفادت السلطات اليابانية بإصابة أكثر من 100 شخص ووقع معظم الضحايا في محافظة إيشيكاوا ودمرت الحرائق الناتجة عن الزلازل أكثر من 200 منزل وانهار أكثر من 100 مبنى بعد الهزات الأرضية.

ويواصل رجال الإنقاذ وعمال الطوارئ والجنود إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين وسط الأنقاض بعدما تساقطت الأمطار على المناطق المتضررة منذ صباح الأربعاء.

واضطررت السلطات اليابانية إلى إجلاء حوالي 60 ألف شخص من سكان إيشيكاوا ونيجاتا ومحافظات يابانية أخرى. ولا يزال أكثر من 33 ألف منزل بدون إمدادات الطاقة في المناطق المتضررة، فضلًا عن أن الإنترنت والاتصالات المتنقلة غير مستقرة.

تواجه عدد من المناطق أزمة في إمدادات المياه، وحثت السلطات اليابانية، السكان على البقاء على أهبة الاستعداد ومتابعة الرسائل الرسمية الصادرة عن خدمات الطوارئ والسلطات.

ووقع أكثر من 300 زلزال بقوة مختلفة في اليابان منذ يوم الاثنين وكان حجم الأسوأ بمقياس 7.6 ريختر وظل التهديد بحدوث تسونامي على الساحل الغربي بأكمله للبلاد لأكثر من 20 ساعة.

ويعد الزلزال هو الأقوى في هذا الجزء من اليابان منذ عام 1885 ويحذر علماء الزلازل من أن الهزات الارتدادية ستستمر لمدة أسبوع تقريبًا. هناك خطر حدوث زلازل أكثر قوة تتجاوز قوتها 7 درجات.