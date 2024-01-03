نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تعلن رفضها لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين غير المسؤولة بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفضها التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان اطلعت عليه "دوت الخليج"، إن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين تصريحات تحريضية وغير مسؤولة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: لقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك على لسان رئيسها، مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، متابعا: ينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.

وأردف المتحدث: موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك دون أن تتحكم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بمستقبله ودون أن تتمكن الجماعات الإرهابية من تهديد إسرائيل.

وأكمل: هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.