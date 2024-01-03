نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري مقتله.. انفجار بالقرب من مقبرة قاسم سليماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم أن انفجارًا وقع بالقرب من مقبرة مدينة كرمان الجنوبية خلال فعاليات إحياء ذكرى القائد الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قضى في هجوم بطائرة أميركية مسيرة على مطار بغداد في عام 2020.

نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم سماع دوي انفجار آخر في المقبرة مع إصابة عدة أشخاص، وأكد التلفزيون الرسمي وقوع إصابات نتيجة للتدافع بعد سماع صوت الانفجار في الطريق المؤدية للمقبرة في محافظة كرمان.