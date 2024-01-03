نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران.. انفجار اسطوانات غاز بالقرب من مرقد قاسم سليماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم أن إسطوانات الغاز انفجرت بالقرب من الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان، وفقًا لتقرير عاجل على قناة الجزيرة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق تعطل خدمات الوقود في محطات طهران يوم 18 ديسمبر 2023، دون معرفة السبب حتى الآن.

من ناحية أخرى، حذر وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من مشاكل استثنائية إذا قررت تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر بعد استهداف الحوثيين لسفن وناقلات نفط في تداعيات الصراع الإسرائيلي على غزة.

وأكد أشتياني أنه لا يمكن لأي شخص التحرك في تلك المنطقة دون تداخل من إيران، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الخطوات التي ستتخذها طهران للرد على تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.