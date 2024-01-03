نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران.. 20 قتيلا و30 مصابا فى انفجارين قرب مقبرة سليمانى بكرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن وقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان بالقرب من مسجد صاحب الزمان، ونجم عن الانفجار مقتل 20 شخص واصابة 30 آخرين، وهرعت على الفور سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث حسب رئيس هيئة الاسعاف فى كرمان سيد محمد صابري.

وبحسب الوكالة زعم البعض أن الانفجار ناجم عن اسطوانة غاز، لكن حتى الآن لم يؤكد أي مسؤول هذا الخبر.