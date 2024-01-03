العالم اليوم - فيديو.. قتلى وجرحى بانفجار قرب مقبرة قاسم سليماني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتلى وجرحى بانفجار قرب مقبرة قاسم سليماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 03:24 مساءً - أفادت مصادر إيرانية لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، بمقتل عشرات الأشخاص بانفجار في محافظة كرمان على طريق قبر قاسم سليماني.

وذكرت المصادر أن "فرضية العمل الإرهابي في الانفجار الذي استهدف إحياء ذكرى سليماني غير مستبعدة".

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط ضحايا في انفجار أسطوانات غاز خلال مراسم ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل 53 وإصابة 71 شخصا في الانفجار.

وقال التلفزيون الإيراني إن انفجار ثانٍ في مدينة كرمان أوقع عددا من المصابين.

وفي يناير 2020 قتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وذلك في قصف صاروخي استهدف سيارة كانا يستقلاها على طريق مطار بغداد الدولي.

وقبل أيام أثارت تصريحات إيرانية الجدل حول أن عمليات طوفان الأقصى جاءت ردا على مقتل سليماني، لترد حماس أن العملية لم تكن لذلك السبب.

ونقلت وكالةُ مهر الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، قوله إن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت "أحد الانتقامات" لاغتيال سليماني.

وسارعت حماس إلى نفي صحة ما ورد على لسان المتحدث وشددت على أن العملية كانت بدوافع فلسطينية، في مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.