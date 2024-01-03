العالم اليوم - النفط يتراجع مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 03:24 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تحركات قوية شهدتها هذا الأسبوع وهو تراجع جاء بضغط من توخي المستثمرين الحذر بشأن توقعات الاقتصاد الأميركي وفي ظل تعطل الإمدادات بسبب استمرار التوتر في البحر الأحمر.

ونزلت أسعار خام برنت 39 سنتا إلى 75.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1056 بتوقيت غرينتش وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا إلى 69.87 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين. كما أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر دون تسجيل تقارير عن أضرار.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط وتعطيل الإمدادات.

وأنهى الخامان التداولات أمس الثلاثاء على تراجع يفوق الواحد بالمئة وسط تفاؤل بخفض مبكر وكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي وبيانات الوظائف، الأربعاء.

كما كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تكتل أوبك+ لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لوكالة رويترز إن الموعد المحدد للاجتماع لم يتقرر بعد.

وقبل صدور بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأسبوعية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام في أحدث أسبوع مع ترجيح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.