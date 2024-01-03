العالم اليوم - السيسي يحدد "الأولوية" فيما يخص حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 03:24 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأولوية الراهنة فيما يخص حرب غزة هي التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقا وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد السيسي خلال لقائه وفا من الكونغرس الأميركي، الأربعاء، على "ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة"، وذلك وفق بيان للرئاسة المصرية.

كما أكد على "رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيسي والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس المصري السياق العام للأوضاع الحالية.

وقال السيسي إن "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة، وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد".

كما أكد، وفق بيان الرئاسة، على "أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".