نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايران: ارتفاع عدد القتله إلى 53 شخصيًا في انفجارات كرمان قرب مقبرة سليماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة تسنيم بارتفاع حصيلة القتلى في الانفجارين القريبين من مقبرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في كرمان إلى 53 شخصًا، فيما أعلنت منظمة الطوارئ بالمدينة عن وجود 71 جريحًا جراء هذه الحوادث.

أشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن الانفجار الذي حدث بالقرب من مقبرة مدينة كرمان، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني عام 2020، جاء في إطار هجوم إرهابي باستخدام زرع قنابل.